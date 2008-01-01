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На Чукотке метут метели



ИА "Метеоновости" / 11:17 Вторник, 19 декабря



Температура воздуха на Чукотке превышает привычные показатели на 8 градусов в северных районах, а в континентальной части держится в пределах нормы. Ночью в центральных районах воздух выхолаживается до -48 градусов. А на юге и востоке полуострова не так холодно. Здесь хозяйничает циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Ветер на побережье усиливается до штормовых значений, метут метели. 18 декабря на востоке ветер в порывах усиливался до 23-28 м/с, а в Анадыре порывы достигали ураганной силы, 37-42 м/с, при ветре поднимались метели.



20 декабря циклонический вихрь начнет заполнять и отправится на север. Температура воздуха вновь повысится, ночью и днем -10..-15 градусов, местами 0..-5, к континентальной части -20..-25 градусов, на юго-западе -30..-35, пройдет снег, при порывистом ветре разыграются метели, ветер будет усиливаться до 13-18 м/с, на побережье Берингова пролива до 23-28 м/с. В дальнейшем температур воздуха на Чукотке вновь понизится до -22..-27, местами -12..-17, в континентальной части термометры покажут -32..-37, при прояснениях -42..-47, на побережье -2..-7. / meteonovosti.ru /



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