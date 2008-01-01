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Новости погоды

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В Заполярье морозы невелики

ИА "Метеоновости" / 09:39 Вторник, 19 декабря

  Зима никак не обустроится не только в средней полосе ЕТР, но и в Заполярье, где нет крепких морозов.

Так, в Мурманске, несмотря на то, что первая декада декабря выдалась похожей на зимнюю, в прошедшие дни второй декады температура превышала климатическую норму. В отдельные сутки она была выше обычной на 7 с лишним градусов. Совсем не холодно будет на Кольском полуострове и в ближайшее время. Днем 19 декабря мороз совсем слабый, -4,-9 градусов, при прояснениях посильнее, -12,-17 градусов. Но это ненадолго. Очередной североатлантический циклон принесет 20 и 21 декабря повышение температуры до -3,+2 градусов. Но, если на северо-западе Европейской территории зима еще какая-никакая была, то на северо-востоке, например, в Воркуте практически весь декабрь, за исключением двух дней, наблюдается аномально высокая температура. Циклоны, которые бороздят территорию Европейского Севера, не дадут и в ближайшие дни установиться морозам на крайнем северо-востоке Коми. Слабо отрицательная температура, которая там ожидается, опять будет превышать привычные значения на 10 с лишним градусов. / meteonovosti.ru /
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