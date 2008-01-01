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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:38 Вторник, 19 декабря

  Предстоящим днем ненастный южный циклон начнёт постепенно заполняться и интенсивность осадков ослабеет.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 19 декабря ожидается облачная погода, временами будет идти небольшой мокрый снег. Максимальная температура -3..+2 градуса по области и 0..+2 градуса в Москве. Среднесуточная температура воздуха превысит норму более, чем на 6 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт ст, что близко к норме.

Метеочувствительные люди, страдающие хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, психо-эмоциональными расстройствами и сердечно-сосудистыми недугами могут отмечать погод обусловленные недомогания. Стоит особо контролировать артериальное давление, могут наблюдаться скачки артериального давления, приступы стенокардии или приступы бронхоспазма. Не исключен так называемый психо-эмоциональный всплеск, или психологический дискомфорт. Все это требует более внимательного отношения к самочувствию. При различных признаках недомогания, конечно, лучшее лекарство то, которое рекомендует лечащий врач в таком состоянии.

19 декабря геомагнитное поле прогнозируется преимущественно слабо возмущенным. / meteonovosti.ru /
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