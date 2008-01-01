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Поволжье заметет снегом



ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 18 декабря



Южный циклон с интенсивными осадками направляется в Поволжье. На Волго-Вятке 19 декабря время от времени будет приниматься снег, мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед. Юго-восточный ветер будет усиливаться до 14 м/с.Температура ночью -7,-13, в Удмуртии -11,-16, днем 0,-7 градусов, в Предуралье -8,-13 градусов. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.



20 декабря кратковременный снег будет идти еще на севере Поволжья, днем местами мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления. Фон температуры существенно не изменится: и ночью, и днем морозная погода. 21 декабря больше будет сказываться влияние антициклона, лишь местами может быть небольшой снежок, температура воздуха останется почти прежней. Только в Удмуртии ночной мороз может усиливаться местами почти до -20 градусов. / meteonovosti.ru /



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