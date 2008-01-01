Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
19 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Поволжье заметет снегом

ИА "Метеоновости" / 15:02 Понедельник, 18 декабря

  Южный циклон с интенсивными осадками направляется в Поволжье. На Волго-Вятке 19 декабря время от времени будет приниматься снег, мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед. Юго-восточный ветер будет усиливаться до 14 м/с.Температура ночью -7,-13, в Удмуртии -11,-16, днем 0,-7 градусов, в Предуралье -8,-13 градусов. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.

20 декабря кратковременный снег будет идти еще на севере Поволжья, днем местами мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления. Фон температуры существенно не изменится: и ночью, и днем морозная погода. 21 декабря больше будет сказываться влияние антициклона, лишь местами может быть небольшой снежок, температура воздуха останется почти прежней. Только в Удмуртии ночной мороз может усиливаться местами почти до -20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Ср.
20 дек.
+1
Чт.
21 дек.
-1
Пт.
22 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -49
Юрты

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Анатапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100