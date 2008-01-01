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Холодно на юге Урала и Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:42 Понедельник, 18 декабря



Сибирский антициклон определяет морозную погоду на юге Западной Сибири и на Южном Урале.



Температура на юге Челябинской области, в Омской области и на юго-западе Новосибирской области по ночам понижается до -30 градусов. Дневная температура повышается до -15,-18 градусов. Аномально холодная погода сохранится на юге Западной Сибири до середины текущей недели. В Омской области 19 декабря ожидается ночная температура ночью до -30, днем -15,-20 градусов. 20 декабря мороз начнет слабеть, но все равно холодно: ночью -21,-26, днем -8,-13, местами до -18 градусов. На Южном Урале температура по ночам тоже местами будет опускаться до -30 градусов. / meteonovosti.ru /



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