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Новости погоды

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На побережье Дальнего Востока сильная метель

ИА "Метеоновости" / 13:30 Понедельник, 18 декабря

  Циклон, что проходит восточнее берегов Камчатского края вызовет 18 декабря сильную метель на полуострове и на территории Чукотского округа. Накануне, 17 декабря об ухудшении погоды на Чукотке синоптики выпустили соответствующее штормовое предупреждение. "18 декабря с сохранением до конца суток на востоке Чукотского автономного округа ожидается сильная метель (видимость 500 м и менее), ветер 23-28 м/с, на побережье Берингова моря 30-35 м/с." В Анадыре ветер с 06 часов по СГВ ветер стал усиливаться до 22 м/с. На побережье Магаданской области и на севере Курильской гряды тоже снег с метелью, ветер 18-23 м/с. В Камчатском крае на восточном побережье ветер 23-28 м/с, на севере сильный снег, метель, на побережье Олюторского района ветер 33-38 м/с. На мысе Лопатка ветер усиливался утром по среднегринвическому времени отмечен ветер до 27 м/с. / meteonovosti.ru /
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