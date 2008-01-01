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Апрельская погода в центре Европейской территории



ИА "Метеоновости" / 12:43 Понедельник, 18 декабря



16 и 17 декабря чрезвычайно теплая погода, которая свойственна скорее апрелю-месяцу, стояла в большинстве центральных областей. Отмечались многочисленные рекорды максимальной температуры воздуха. 16 декабря в Орле было 9,1 градуса, предыдущий максимум 7,7 градуса наблюдался в 2006 году. В Курске в этот день было 8,6 градуса, предыдущий максимум 6,4 градуса в 2006 году. 17 декабря в рекордсмены попали снова Орел и Курск, было соответственно 5,7 градуса и 7 градусов ровно, Кроме того перекрывались абсолютные максимумы и в других городах. В Белгороде отмечено 7 градусов, предыдущий максимум 6,3 градуса в 1982 году. В Рославле 7,1 градуса, предыдущий 6,4 в 1972 году. В Брянске 8,7 градуса, предыдущий 6,5 градуса в 1972 году, в Твери 6,0, предыдущий 5,6 градуса в 2006 году, в Туле 8,1 градуса, предыдущий 6,3 в 2006 году. В Ельце 8,1 градуса, предыдущий 6,2 градуса в 2006 году. Да и в Москве максимальная температура была 8,2 градуса, предыдущий раз абсолютный максимум температуры наблюдался в столице в 2006 году, 6,4 градуса. Но уже к вечеру в западных областях Центра России температура пошла на понижение.



Сегодня, 18 декабря южный циклон принесет сильные осадки в южные области Центрального региона. Это будет дождь, мокрый снег и снег. Временами снег ожидается в Москве и в Московской области. К вечеру может прибавиться от 2 до 5 см снега.



/ meteonovosti.ru /



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