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Зима в Москву вернется



ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 18 декабря



Погода постепенно войдет в привычные рамки зимы.



В понедельник южный циклон принесет осадки в виде мокрого снега и снега, который вновь укроет столичную землю.



Наибольшее количество снега ожидается в ночь на вторник, 19 декабря. На город выпадет от 4 до 9 мм осадков, и высота снежного покрова к утру может достигнуть 10 см. Днем снег уже небольшой. Можно сказать, что и в этом году Никольские морозы в Москве не состоятся: температура ночью в Москве 0,-2 градуса, по области 0,-3 градусов. Дневная температура в Москве 0,+2 градуса, по области -3,+2 градуса. Средняя суточная температура превысит норму на 6 градусов.



В среду, 20 декабря погода будет мягкой, температура по-прежнему около 0 градусов, возможно, что появится долгожданное солнце, местами пройдет небольшой снег.



Лишь 21 декабря, в четверг, можно ожидать усиления влияния антициклона и небольших морозов. Погода с небольшим снегом, в течение суток температура в регионе -2..-7 градусов. В пятницу, 22 декабря слабо морозная погода в столице и ее окрестностях сохранится, время от времени будет приниматься снег, который усилит предновогоднее настроение. / meteonovosti.ru /



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