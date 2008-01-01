Новости погоды
В Москве и области перекрыты месячные нормы осадков
ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 18 декабря
Длительная оттепель и дожди расправились с остатками снежного покрова в московском регионе. Но снег все-таки пролежал в Московском регионе. Максимальная высота его наблюдалась в Наро-Фоминске 20 см. Да и в других районах Подмосковья снег лежал слоем 15-18 см. За прошедшую, большую половину месяца, средняя суточная температура превысила норму на 4-5 градусов. Особенно высокой была аномалия в Клину, Черустях и Коломне, +5,3 градуса. Самая низкая, но тоже положительная аномалия температуры наблюдалась в Волоколамске, +4,2 градуса. Выпало уже большое количество осадков. На многих подмосковных метеостанциях сумма осадков превысило норму. Так, в Коломне осадков выпало уже почти полторы месячной нормы. Свыше нее уже выпало примерно 18 мм. А вот в Дмитрове доля осадков от месячной нормы составила 89%, до нормы осталось еще всего 4,7 мм. / meteonovosti.ru /
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