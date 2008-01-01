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Новости погоды

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В Москве стало известно новое значение рекорда температуры

ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 18 декабря

  17 декабря в Москве максимальная температура превысила уже с утра абсолютный максимум дня, было 8,2 градуса. Предыдущий максимум для 17 декабря составлял 6,4 градуса в 2006 году. В течение дня температура понижалась, и к вечеру было уже 0 градусов. / meteonovosti.ru /
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