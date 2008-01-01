

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве стало известно новое значение рекорда температуры



ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 18 декабря



17 декабря в Москве максимальная температура превысила уже с утра абсолютный максимум дня, было 8,2 градуса. Предыдущий максимум для 17 декабря составлял 6,4 градуса в 2006 году. В течение дня температура понижалась, и к вечеру было уже 0 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



