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Новости погоды
В Москве стало известно новое значение рекорда температуры
ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 18 декабря
17 декабря в Москве максимальная температура превысила уже с утра абсолютный максимум дня, было 8,2 градуса. Предыдущий максимум для 17 декабря составлял 6,4 градуса в 2006 году. В течение дня температура понижалась, и к вечеру было уже 0 градусов. / meteonovosti.ru /
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