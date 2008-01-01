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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:35 Понедельник, 18 декабря



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 9 по 17 декабря была на низком уровне. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, 17 декабря отмечались возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 18 по 25 декабря солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 18-19 декабря. Известно, что возмущенный геомагнитный фон может не лучшим образом влиять на самочувствие.



Кроме того, в самое темное время года пасмурная погода может тоже оказывать негативное влияние на здоровье и настроение. По медицинским показателям сложно, при каких заболеваниях метеопатические реакции будут преобладать. Недомогание будут испытывать метеочувствительные люди, страдающие хроническими заболеваниями. К ним относятся как сердечно-сосудистые, бронхо-легочные заболевания, так и суставная патология, неврологические проявления остеохондроза, психо-эмоциональные расстройства. Не переутруждайтесь и будьте внимательны к своему самочувствию! / meteonovosti.ru /



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