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Температурные рекорды Европейской России



ИА "Метеоновости" / 14:35 Суббота, 16 декабря



Теплый атмосферный фронт, пересекающий в минувшие сутки южные области Центрального федерального округа, стал причиной новых температурных рекордов и сильных осадков. Сильные осадки в основном в виде дождя и мокрого снега отмечались в Рязанской области (до 9 мм), Тамбовской и Воронежской областях (до 16 мм). В Рязанской области отмечалось налипание мокрого снега (диаметр отложений до 15 мм).



И без того не по сезону высокие температуры воздуха стали еще выше. В черноземных областях местами они установили новые рекордные значения.



Так, в Тамбове дневная температура повысилась до +4.9 градусов, оставив позади прежний рекорд в +4.9, существующий с 1981 года. В Курске 15 декабря было еще теплее, +5.6 и прежний рекорд +5.4, удерживающийся с 1962 года, был преодолен. В Ельце, Липецкой области, суточный рекорд для 15 декабря теперь +6.1, а предыдущий +6.0 градусов остался в 1996 году. / meteonovosti.ru /



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