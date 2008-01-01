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ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 16 декабря



В полдень Москва оставалась в зоне атмосферного фронта. Он сохранял облачную погоду с моросящими осадками, которые отмечались в большинстве районов столицы. Местами, в районе Тушино, Шереметьево и в центре города, наблюдалась дымка. Температура воздуха немного повысилась и колебалась от +2.6 во Внуково до +3.7 в центре города. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 12 часов было +3,2 градуса. Юго-восточный ветер дул со средней скоростью 1-5 м/с, в районе МГУ порывы достигали 9 м/с, в районе ТСХА и Шереметьево 10 м/с. Атмосферное давление остается пониженным, 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха пока высокая, 94%. / meteonovosti.ru /



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