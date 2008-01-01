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Москва в ожидании южного циклона



ИА "Метеоновости" / 12:13 Суббота, 16 декабря



В текущем декабре циклоны не оставляют без внимания столичный регион. В ближайшие дни на смену атлантическим вихрям пожалует посланец с юга. Южный циклон уже сегодня сформировался на активном атмосферном фронте над Балканами. В воскресенье, углубляясь, он приблизится к черноморскому побережью, а уже в начале рабочей недели, вобрав в свою систему влажный воздух, начнет движение на северо-восток.



В понедельник центр циклона окажется над Киевом, а к центральным областям потянутся атмосферные фронты, с ним связанные. В дневные часы в Москве и области при температуре близкой к нулю начнется снег вперемежку с мокрым снегом, порывы ветра могут достичь 15 м/с.



Во вторник циклон станет полноправным хозяином погоды на Московской земле. Она ожидается облачная с осадками в виде снега и мокрого снега и пока еще теплая. В течение суток по-прежнему температура близкая к нулю. А уже к середине недели, после прохождения холодного атмосферного фронта, осадки перейдут в фазу снега, а температура понизится до небольших отрицательных значений температуры.



Во второй половине недели морозы продолжат усиливаться, и температура приблизится к норме, а интенсивность снега уже будет небольшая. / meteonovosti.ru /



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