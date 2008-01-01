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Контрасты сибирской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 16 декабря



На сибирских просторах погода отличается контрастами: в северных районах аномально теплые Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа сменяются аномально холодным Таймыром и Эвенкией. В южной половине Сибири картина распределения температурного режима обратная: на западе: в Омской, Томской, Новосибирской областях и на Алтае сохраняются сильные морозы, среднесуточная температура на 4-8 градусов ниже нормы, а на востоке: в центральных и южных районах Красноярского края теплее обычного для этой поры на 2-4 градуса.



Ввиду такого аномального распределения температуры, ее абсолютные значения на севере выше, чем на юге. В воскресенье в Салехарде и Ханты-Мансийске даже потеплеет, днем от 4 до 9 мороза. В то же время в Омске и Новосибирске они усилятся и в дневные часы температура от -17 до -19 градусов.



В ближайшие дни очаг аномального тепла с автономных округов Западной Сибири начнет смещаться на восток и охватит уже всю северную половину Сибири. На ближайшие десять дней средняя температура предполагается в этих районах на 8-12 градусов выше средних многолетних значений. В южной половине холодная погода сохранится в западных областях, хотя величина отрицательной аномалии уменьшится до 1-2 градусов, а вот в центральных и южных районах Красноярского края станет еще теплее на пару градусов. / meteonovosti.ru /



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