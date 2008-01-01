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Новости погоды
О температурных аномалиях России
ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 16 декабря
В минувшие сутки на территории России сохранялись два очага аномально теплой погоды. Центр одного из них по-прежнему находится над автономными округами Западной Сибири, где среднесуточная температура превышает норму на 12-14 градусов, а сам очаг распространяется на всю территорию Европейской России, где положительная аномалия составляет 4-8 градусов. С завидным постоянством сохраняет свое положение и второй очаг аномального тепла. Он располагается над арктическим побережьем Чукотки и Якутии.
В минувшие сутки дошло дело и до рекорда. Новый суточный максимум был установлен в Певеке. В дневные часы максимальная температура на арктической метеостанции составила -5.8 градусов, оставив позади прежний рекорд со значением -8.9 градусов, установленный в 2010 году. И это при том, что средний максимум декабря в Певеке составляет -20.5 градусов, а абсолютный максимум месяца +8.9 градусов. / meteonovosti.ru /
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