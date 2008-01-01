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Южный циклон испортит погоду на востоке страны



ИА "Метеоновости" / 10:26 Суббота, 16 декабря



В субботний день погода устроила небольшую передышку в ненастье на крайнем востоке страны. Лишь с ростом атмосферного давления ветер продолжал усиливаться до больших скоростей. Так на юге Камчатского края порывы достигали 25 м/с, в Приморском крае - 21 м/с, в Чукотском а.о. при ветре до 24 м/с разбушевалась метель. А вот существенных осадков нигде не отмечалось.



Но уже сегодня очередной вихрь формируется на активном участке атмосферного фронта в районе Японских островов и будет смещаться вдоль Курильской гряды, приближаясь к югу Камчатского края. В воскресенье на полуострове снег разной интенсивности, на юго-восточном побережье - сильный снег. На побережье ожидаются порывы ветра 12-17 м/с, на юго-западном и восточном побережьях порывы 15-20 м/с. При сильном ветре поднимется метель. Но, помимо ненастья, южный циклон принесет и повышение температуры. В дневные часы морозы совсем небольшие, от 2 до 7 градусов.



В понедельник, циклонический вихрь, углубляясь, продолжит смещаться вдоль восточного побережья Дальнего Востока. В Камчатском крае уже на всей территории ожидается снег, метель, усиление ветра до 25 м/с, на восточном побережье до 30 м/с. Ухудшение погоды ожидается на побережье Чукотского а.о.: снег, местами сильный, метель, ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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