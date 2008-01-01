|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:53 Суббота, 16 декабря
Субботнее утро встретило москвичей пасмурным небом, а на юге столицы еще и моросящим дождем. Ветер южной четверти повсеместно дул со средней скоростью 1-4 м/с, в районе МГУ и ТСХА порывы достигали 9 м/с, во Внуково 10 м/с, в Шереметьево - 20 м/с. Температура воздуха на всей территории Москвы оставалась положительной и составила от 2 до 2.5 градусов. На опорной метеостанции города, ВДНХ в 9 часов было +2.4 градусов. Атмосферное давление пониженное, 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха пока высокая, 96%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.