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ИА "Метеоновости" / 09:53 Суббота, 16 декабря



Субботнее утро встретило москвичей пасмурным небом, а на юге столицы еще и моросящим дождем. Ветер южной четверти повсеместно дул со средней скоростью 1-4 м/с, в районе МГУ и ТСХА порывы достигали 9 м/с, во Внуково 10 м/с, в Шереметьево - 20 м/с. Температура воздуха на всей территории Москвы оставалась положительной и составила от 2 до 2.5 градусов. На опорной метеостанции города, ВДНХ в 9 часов было +2.4 градусов. Атмосферное давление пониженное, 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха пока высокая, 96%. / meteonovosti.ru /



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