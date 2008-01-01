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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 16 декабря

  Первый календарный месяц зимы приближается к середине, а погода в столице с каждым днем все теплее. Сегодня ожидается самый теплый день в текущем декабре. Максимальная температура воздуха прогнозируется от 3 до 5 градусов тепла. И это в то время, когда ее среднее многолетнее значение равно -5.9 градусов. Совсем близко она окажется от суточного рекорда 2006 года, когда в дневные часы температура повысилась до +6.3 градусов.

Самым холодным сегодняшний день отмечался в 1997 году. Под утро столбики термометров достигли отметку в -28.8 градусов и с тех пор подобных морозов в эти сутки не отмечалось.

Сильными осадками вошел в историю наблюдений сегодняшний день в 1896 году. Московскую землю за сутки буквально засыпало снегом, выпало 12.3 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Алис-Спрингс		 -48
Оленек

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Балешвар

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