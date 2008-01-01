Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
16 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:05 Суббота, 16 декабря

  В столичном регионе сохраняется пасмурная погода. Под влиянием приближающегося с запада атмосферного фронта ожидается дождь. Максимальная температура воздуха составит от 3 до 5 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха, таким образом, на 6-8 градусов превысит свою климатическую норму. Относительная влажность воздуха высокая, около 90 %. Атмосферное давление изменится мало и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормального. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, во второй половине дня его порывы местами могут достигать 12-17 м/с.

При таких погодных условиях содержание кислорода в воздухе понижается, что неблагоприятно для самочувствия людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких. В первую очередь это касается людей с хронической кислородной недостаточностью. Возможны осложнения заболеваний, развитие бронхоспазма. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Сб.
16 дек.
+4
Вс.
17 дек.
+5
Пн.
18 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Алис-Спрингс		 -48
Оленек

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100