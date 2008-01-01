

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:05 Суббота, 16 декабря



В столичном регионе сохраняется пасмурная погода. Под влиянием приближающегося с запада атмосферного фронта ожидается дождь. Максимальная температура воздуха составит от 3 до 5 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха, таким образом, на 6-8 градусов превысит свою климатическую норму. Относительная влажность воздуха высокая, около 90 %. Атмосферное давление изменится мало и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормального. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, во второй половине дня его порывы местами могут достигать 12-17 м/с.



При таких погодных условиях содержание кислорода в воздухе понижается, что неблагоприятно для самочувствия людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких. В первую очередь это касается людей с хронической кислородной недостаточностью. Возможны осложнения заболеваний, развитие бронхоспазма. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



