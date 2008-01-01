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Температурные рекорды Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:01 Пятница, 15 декабря



В минувшие сутки температура воздуха на всей территории европейской части России значительно превысила норму. Очаг аномального тепла протянулся с Карского до Черного морей. Среднесуточная температура в нем на 4-10 градусов превысила норму. При этом не обошлось и без температурных рекордов. Он был установлен в Тамбове, где 14 декабря температура повысилась до +6.8 градусов (предыдущий рекорд +6.6 градусов остался в 1981 году), Чебоксарах днем было +1.7 (предыдущий рекорд +1.2 градуса отмечался в 2014 году) и в Волгограде, здесь потеплело до +6.2, оставив позади рекорд 1940 года со значением +5.6 градусов. / meteonovosti.ru /



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