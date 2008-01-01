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Новости погоды

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Сильные морозы на севере Казахстана

ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 15 декабря

  В текущие сутки погоду в Казахстане определяет мощный азиатский антициклон Его центр располагается над Монголией, а на бывшие Республики Средней Азии с восточными ветрами поступает очень холодный воздух. Среднесуточная температура воздуха в Казахстане и на севере Таджикистана на 6-8 градусов ниже нормы. Самые суровые морозы наблюдаются в северных областях Казахстана. Минувшей ночью температура понизилась до -22,-27 градусов, а в Усть-Каменогорской области местами до -34 градусов.

В связи с сильными морозами, учащиеся начальных классов Костаная, Усть-Каменогорска и Семея по решению местного отдела образования сегодня остались дома.

В ближайшие дни температура немного повысится, но холодная погода в Казахстане и Таджикистане сохранится. До конца следующей недели температура воздуха ожидается ниже нормы, но уже лишь на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /
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