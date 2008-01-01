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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 15 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,1..+3,3 градуса, Северном +1,4..+2,6 градуса, Северо-восточном +1,3..+2,8 градуса, Восточном +2,2..+2,8 градуса, Юго-восточном +1,9..+2,9 градуса, Южном +1,7..+2,8 градуса, Юго-западном +1,4..+2,5 градуса, Западном +1,0..+2,1 градуса, Северо-западном +1,3..+2,2 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +1 градус, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +0,8..+2,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+2
Пт.
15 дек.
+1
Сб.
16 дек.
+3
Вс.
17 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -48
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ла-Риоха

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