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Атлантика принесла рекордные осадки



ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 15 декабря



В минувшие сутки погоду на европейской территории определял мощный циклонический циклон, имеющий сразу два центра. Один из них располагался над севером Скандинавии, а атмосферные фронты, с ним связанные, оказали влияние на всю северную половину Европейской России. В большей степени циклон проявил себя в центральных областях, в верховье Волги и на юге Республике Коми, где прошли самые интенсивные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега.



Больше всего небесной влаги получила Рязанская область - до 20 мм, чуть меньше выпало в Орловской области - до 17 мм. В Ивановской, Костромской и Тульской областях декабрьская копилка осадков пополнилась на 15-16 мм. В Поволжье сильные осадки прошли в Нижегородской области (до 18 мм). В Кировской области при выпавших 16 мм установлен новый рекорд суточного количества осадков (предыдущий рекорд в 13.6 мм остался в 1979 году). Еще один рекорд зарегистрирован в Сыктывкаре, где выпало 8.2 мм (предыдущий рекорд 6.7 мм существовал с 1982 года) / meteonovosti.ru /



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