Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
15 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные дни москвичам без зонтов не обойтись

ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 15 декабря

  Южный циклон уверенно приближается к центру России. Сегодня над Балканами на активном участке атмосферного фронта оформится его центр. В субботу циклон, углубляясь уже будет в районе Киева, а к Московской земле потянутся атмосферные фронты с ним связанные. Погода ожидается облачная и с дождями, которые будут идти практически весь день и сопровождаться сильным южным ветром, порывы могут достигать 12-17 м/с. Циклон, помимо дождей, несет очередную порцию теплого воздуха, и дневная температура повысится до 0:+5 градусов.

В воскресенье сохранится пасмурная и ненастная погода. Воскресное утро также начнется с дождей, но ближе к вечеру, с понижением температуры, дождь будет переходить в снег. Погода будет больше напоминать осеннюю пору, когда зонтик является обязательным атрибутом при выходе на улицу. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Пт.
15 дек.
+1
Сб.
16 дек.
+3
Вс.
17 дек.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -48
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100