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В выходные дни москвичам без зонтов не обойтись



ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 15 декабря



Южный циклон уверенно приближается к центру России. Сегодня над Балканами на активном участке атмосферного фронта оформится его центр. В субботу циклон, углубляясь уже будет в районе Киева, а к Московской земле потянутся атмосферные фронты с ним связанные. Погода ожидается облачная и с дождями, которые будут идти практически весь день и сопровождаться сильным южным ветром, порывы могут достигать 12-17 м/с. Циклон, помимо дождей, несет очередную порцию теплого воздуха, и дневная температура повысится до 0:+5 градусов.



В воскресенье сохранится пасмурная и ненастная погода. Воскресное утро также начнется с дождей, но ближе к вечеру, с понижением температуры, дождь будет переходить в снег. Погода будет больше напоминать осеннюю пору, когда зонтик является обязательным атрибутом при выходе на улицу. / meteonovosti.ru /



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