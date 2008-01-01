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Температурные аномалии в России достигают экстремумов



ИА "Метеоновости" / 11:41 Пятница, 15 декабря







C первых дней декабря власть над погодой северных территорий России установили атлантические циклоны. С западными ветрами они поставляли большие запасы теплого и влажного океанического воздуха не только в северные районы европейской территории, но и вплоть до Таймыра, где сформировались большие суточные аномалии температуры воздуха. Так в первый день календарной зимы на Ямале среднесуточная температура воздуха превысила норму на 12 градусов. В то же время в низовье Волги и на Северном Кавказе температура вполне соответствовала сезону. Такой же интенсивности были температурные аномалии на арктическом побережье Дальнего Востока. В эти края тепло несли тихоокеанские циклоны с юга. И это в то время, когда на юге Хабаровского края и в Приморье температура была ниже нормы на 6-8 градусов.



Очаги аномального тепла не были постоянными. К середине месяца теплый воздух распространился уже на всю территорию Европейской России, и температура воздуха, превышающая средние многолетние значения на 8-10 градусов, заняла территорию от Карского до Черного морей.



В течение всех декабрьских дней не уходит тепло с арктического побережья Чукотки. Вот и 14 декабря средняя температура превысила норму на 12 градусов. И это самые большие величины температурных аномалий на территории России на сегодняшний день В дневные часы морозы здесь совсем небольшие, от -6 до -8 градусов.



В южных районах Дальнего Востока отрицательная аномалия удерживалась всю первую декаду месяца. А уже с 11 числа морозы ослабели. В минувшие сутки на Сахалине, в Хабаровском / meteonovosti.ru /



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