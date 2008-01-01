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Новости погоды

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Атлантическое тепло "съедает" московский снег

ИА "Метеоновости" / 10:54 Пятница, 15 декабря

  В текущем декабре атлантические циклоны проявляют редкую активность. На Русскую равнину они поставляют теплый и влажный океанический воздух, препятствуя установлению зимнему режиму погоды с крепкими морозами и обильными снегами. Осадки идут практически ежедневно, и в течение первой декады месяца сугробы в Москвы стали подрастать. Высота снега увеличилась от 4 см в первый день календарной зимы до 14 см к 10 числу. Но под натиском теплого воздуха даже невысокий снежный покров и тот начал исчезать на глазах.

На сегодняшний день на опорной метеостанции города, ВДНХ, его высота составляет всего 4 см при норме в 15 см. В других районах города снега и того меньше: в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии и на Звенигородском шоссе высота снега около 1 см, а местами и вовсе отсутствует.

В выходные дни к Москве и его окрестностям приблизится южный циклон. На всю субботу зарядит дождь, который вполне может расправиться с и без того скудным снежным покровом. / meteonovosti.ru /
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