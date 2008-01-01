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Очередной циклон несет непогоду на Камчатку



ИА "Метеоновости" / 10:28 Пятница, 15 декабря



В конце рабочей недели и в субботу ненастные циклоны оставили в покое крайний восток страны. В тылу очередного циклона осадки прекратились, но с ростом атмосферного давления ветреная погода еще сохранялась на юге Камчатского края, где при ветре до 24 м/с отмечалась продолжительная метель, а также на побережье Чукотского автономного округа, здесь порывы ветра достигали 23 м/с. В пятницу и субботу в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях осадков не ожидается, но сохраняется порывистый ветер, на побережье до 16 м/с.



Но передышка в ненастье окажется недолгой. Уже в воскресенье очередной циклонический вихрь накроет ненастной зоной всю территорию, примыкающую к акватории Охотского моря. Уже в субботу он сформируется на атмосферном фронте над Японскими островами и будет двигаться на северо-восток вдоль Курильской гряды. А в воскресенье центр циклона окажется над югом Камчатского края. В крае вновь ожидается снег, метель, на побережье Усть-Камчатского края порывы ветра достигнут 23-28 м/с, на восточном побережье до 30 м/с. Снегопады и метели ожидаются на охотском побережье Магаданской области, на Сахалине, севере Хабаровского края, а также на Курильских островах. / meteonovosti.ru /



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