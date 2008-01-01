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Какая зима за Уралом



ИА "Метеоновости" / 09:32 Пятница, 15 декабря



На Европейской части России температура воздуха в эти дни декабря превышает ному на несколько градусов. Порой аномалия доходит до 7 и более градусов. На юге Европейской части перекрываются вот уже который день температурные рекорды. Все это результат влияния теплых воздушных масс. А вот за Уралом нашлось место морозному антициклону, который протянулся от заволжских районов практически до акватории дальневосточных морей. Но и там с морозами легко справляются атмосферные фронты, которые нарушают целостность этого мощного исполина.



В конце рабочей недели холоднее обычного будет температура воздуха на юге Западной Сибири, хотя на севере некоторых областей тоже потеплеет за счет проникновения атлантического воздуха. На юге Восточной Сибири местами температура будет ниже положенной этому декабрьскому дню. Морозная погода сохраняется на юге Дальнего Востока. И пока циклоны с теплом сюда не спешат.



Так дневная температура 15 декабря в Приморье -10,-15, на побережье -1,-6. В Хабаровском крае, в его южных районах около -15 градусов. В Амурской области около -20, местами и ниже. В Забайкалье -13,-18, а в Иркутской области -10,-15.



Слабее мороз в центральных районах Красноярского края до -6,-11, Столько же примерно и в Хакасии. В Тыве мороз крепче, -17,-22. Небольшие морозы будут на юге Тюменской области, днем до -11 градусов. В Омской области пока отепляющее влияние Атлантики не сказывается, температура -14,-19. И на юго-востоке Западной Сибири зима по-сибирски суровая, дневная температура -16..-21. А вот на Урале морозы слабеют под натиском сырого западного ветра, днем на Среднем Урале местами до 0 градусов, только на Южном Урале в основном около -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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