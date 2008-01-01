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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:39 Пятница, 15 декабря



Предстоящим днём активные атмосферные фронты, определяющие погоду прошедшим днём и ночью, сместятся восточнее, но их слабое влияние, а точнее влияние холодного атмосферного фронта с волнами ещё будет сказываться и в Московском регионе.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 15 декабря при облачной погоде местами ещё пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит 0..+3 градуса. Среднесуточная температура воздуха на 6 градусов превысит климатическую норму. Относительная влажность воздуха высокая, 80-85 %. Атмосферное давление подрастет и составит 744 мм рт. ст., что немного ниже нормального.



Такая погода вполне благоприятна для большинства людей. Лишь наиболее метеочувствительным придется нелегко. В первую очередь это касается людей с заболеваниями бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата.



15 декабря геомагнитное поле прогнозируется спокойным. / meteonovosti.ru /



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