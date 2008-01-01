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Новости погоды

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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:41 Четверг, 14 декабря

  Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт, который пересекает столичный регион. При сплошной облачности пройдет небольшой снег. Температура воздуха в столице 0..+2 градуса, по области -1..+2. Ветер восточный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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