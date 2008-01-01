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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:35 Четверг, 14 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,2 градусов, Северном +0,6..+1,9 градуса, Северо-восточном +0,4..+1,6градуса, Восточном +0,6..+1,4 градуса, Юго-восточном +0,5..+1,8 градуса, Южном +0,8..+2,2 градуса, Юго-западном +0,6..+1,7 градуса, Западном +0,5..+2,0 градуса, Северо-западном +0,7..+1,5 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +0,6..+0,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, мокрый снег, температура воздуха +0,2..+0,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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