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Новости погоды

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В Мурманской области рекорд по осадкам

ИА "Метеоновости" / 13:46 Четверг, 14 декабря

  Атмосферный фронт балтийского циклона отметился рекордным количеством снега в Мурманской области. За ночь 13декабря и в течение дня 13 декабря в Кандалакше выпало до 24 мм осадков. Это количество стало максимальным для данных рекордных суток. Предыдущий раз самое большое количество осадков отмечалось в 1991 году и было более скромным, 9,6 мм. В ночь 14 декабря по мере перемещения атмосферного фронта на восток в Мурманской области отмечались небольшие и умеренные осадки. На побережье ветер усиливался до 24 м/с. днем 14 декабря в области будет ветрено, порывы на юге области 9-14 м/с, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха -1..-6, при прояснениях -7..-12. 15 и 16 декабря установится более морозная погода, местами пройдет небольшой снег, 15 декабря туман, изморозь, поземок, на дорогах гололедица, на побережье ветер 8-13 м/с, днем -5..-10, при прояснении -15..-20, 16 декабря температура -4..-9, при прояснениях -13..-18. / meteonovosti.ru /
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