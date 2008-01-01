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Новости погоды

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В Поволжье ветрено, осадки и гололед

ИА "Метеоновости" / 13:34 Четверг, 14 декабря

  Тепло на текущей неделе добралось до районов Поволжья. Морозы постепенно слабели. Были и осадки. В пятницу, 15 декабря потепление в восточных районах Европейской территории продолжится. На Средней Волге в ночь на 15 декабря ожидается -1..-6 градусов, только в заволжских районах мороз до -14, дневная температура 0..-5 градусов, местами в Оренбургской области до -10. Волновой атмосферный фронт подойдет к Поволжью с осадками в виде снега, мокрого снега и моросящих дождей, во влажном воздухе ожидается гололед и туман, местами ветер усилится до 19 м/с. В ряде районов отмечаются сложные гололедно-изморозевые отложения. В Карабулаке, Саратовской области до 38 мм. На Волго-Вятке пройдут сильные осадки, будет дуть ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура будет контрастной. В Предуралье за счет влияния восточного антициклона мороз немного усилится, ночью до -5..-10 градусов и днем без оттепели, -3..-8. А вот в Нижегородской области и республиках Поволжья днем температура может повыситься до +4 градусов. / meteonovosti.ru /
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