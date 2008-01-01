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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Четверг, 14 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами небольшие осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2,1..+2,4 градусов, Северном +1,0..+2,5 градуса, Северо-восточном +0,5..+2,3 градуса, Восточном +0,7..+1,7 градуса, Юго-восточном +0,5..+1,8 градуса, Южном +0,7..+2,4 градуса, Юго-западном +0,6..+1,8 градуса, Западном +0,9..+2,4 градуса, Северо-западном +1,2..+1,9 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха +0,5..+0,8 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег и слабый дождь, температура воздуха +0,3..+0,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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