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Холодная погода на Корейском полуострове



ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 14 декабря



Холод из Арктики в тылу дальневосточных циклонов замораживает Корейский полуостров. В Пхеньяне в ночь на 13 декабря температура достигла исторического абсолютного минимума, понизившись до -18,5 градуса, предыдущий минимум -17,0 градуса отмечался в 1980 году. Холодно и на севере Китая. В Пекине, хотя и не было рекордно низкой температуры, но тоже было холоднее нормы на несколько градусов, в ночь на 13 декабря почти -9 градусов. В ближайшие сутки, 15 декабря на Корейском полуострове морозы за счет атмосферного фронта ослабеют, минимальная температура ночью -11 градусов, днем максимальная температура -5 градусов. Но затем снова пересилит холод из Сибири. 16, 17 и 18 декабря ночная температура может быть близка к абсолютной минимальной за всю историю метеонаблюдений, от -15 до -20 градусов. Холодно с небольшими колебаниями температуры и на севере Китая. В Пекине в ближайшие трое суток по ночам -8..-12 градусов, -2..-4 градуса, только в воскресенье оттепель, до +3 градусов. Осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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