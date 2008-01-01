

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные в Москве оттепель с дождем и мокрым снегом



ИА "Метеоновости" / 12:01 Четверг, 14 декабря



погода не спешит покидать столичный регион, в выходные дни аномалия средней температуры достигнет +7 градусов. Но из-за осадков комфортной ее не назовешь.



В пятницу и в выходные дни погоду в Москве и области будет определять мощный малоподвижный атлантический циклон с центром над Балтикой. Структура атмосферных фронтов в нем довольно сложная, поэтому и фаза осадков будет меняться ото дня ко дню.



В пятницу сохранится облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, температура ночью в Москве от -1 до +1 градуса, по области -3..+2 градуса, на дорогах условия для гололедицы. Днем максимальная температура в городе 0..+2 градуса, по области 0..+3 градуса.



В субботу будет проходить активный атмосферный фронт с юго-запада. При пасмурной погоде ночью ожидаются ощутимые осадки, дождь со снегом, температура около 0 градусов, ветер южной четверти умеренный. Днем осадки преимущественно в виде дождя продолжатся, температура повысится в Москве до +1..+3 градусов, по области будет от 0 до +5 градусов. Ветер усилится в порывах до 12-17 м/с.



В воскресенье также облачно с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток в Москве 0..+2, по области до +3 градусов.



Расчеты показывают, что это будет последняя волна тепла в текущем месяце. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



