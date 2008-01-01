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Число температурных рекордов на востоке Европы растет



ИА "Метеоновости" / 11:35 Четверг, 14 декабря



Аномальное тепло сохраняется на востоке Европейского континента. 12 и 13 декабря на Украине и в Белоруссии отмечены рекорды максимальной температуры. В число рекордсменов вошли 12 декабря Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Мариуполь, Ровно, Житковичи. 13 декабря там снова температурные рекорды. В Львове было зафиксировано 10,8 градуса, предыдущее значение 9,4 в 2014 году. В Ивано-Франковске максимальная температура достигла 14,0 градуса, предыдущий абсолютный максимум 10,3 градуса тоже был в 1994 году. В Житковичах температура превысила предыдущий рекорд 1994 года на 0,9 градуса, термометр показал 9,4 градуса. В Ровно отмечено 10,3 градуса, предыдущий рекорд 9,0 градуса наблюдался в 1994 году. В Херсоне было 13,2 градуса, предыдущий максимум 12,3 градуса наблюдался в 1982 году.



Сегодня на Украине местами немного прохладнее, дневная температура в южных, восточных и Днепропетровской области 5-10 тепла, на остальной территории всего 0..5 градусов. 15 декабря будет примерно также. А 16 декабря, кроме западных областей, ожидается повышение температуры на 3-5 градусов. В Белоруссии похолодает, сегодня и в последующие дни максимальная температура будет только -2,+5 градусов. / meteonovosti.ru /



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