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Новости погоды

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"Бархатная" зима в Крыму

ИА "Метеоновости" / 11:05 Четверг, 14 декабря

  На Крымский полуостров продолжают поступать воздушные массы со Средиземного моря. Погода сохраняется намного теплее обычной. И число температурных рекордов в Крыму увеличивается с каждым днем. Так, 12 декабря абсолютный максимум тепла отмечался лишь в Керчи. А вот 13 декабря теплее, чем за всю историю метеонаблюдений было в Керчи и Ялте. В Керчи температура повысилась до 16,5 градуса, тогда как предыдущее значение составляло 15,1 градуса за 1981 год. На одной из метеостанций города-курорта Ялты термометры показали 16,6 градуса,. Предыдущий максимум 16,1 градуса наблюдался в 1960 году. В Симферополе среднесуточная температура воздуха 12 декабря составила +11,0o, что на 9,0o выше средней многолетней. Температурный рекорд 13 декабря в Симферополе за весь период наблюдений отмечался в 1950 году и составлял +18,6 градуса.

14 декабря средиземноморские воздушные массы по-прежнему будут господствовать на полуострове, поэтому ожидается теплая погода. Максимальные температуры воздуха составят +10..+15o, минимальные +3..+8o. В дневное время вероятны небольшие дожди. Юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, местами усилится до 15 м/с. В последующие двое суток сохранится теплая погода, осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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