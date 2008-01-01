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Самый теплый день в Москве с начала зимы



ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 14 декабря



13 декабря температура достигла в дневные часы на ВДНХ - главной метеостанции столицы 3,6 градуса. Это самая высокая температура с начала декабря. С учетом относительно теплой ночи (минимальная температура 13 декабря была 0,9 градуса) средняя суточная температура превысила норму на 8,2 градуса. Этот день вошел в пятерку самых теплых дней с 1879 года. Однако абсолютный максимум дня останется в 1981 и 1999 годах, он составляет 5,5 градуса. В текущем декабре большей часть дневная температура была положительной. А небольшой мороз наблюдался лишь 4 дня подряд, с 5 по 8 декабря. Теплая погода сохранится в столичном регионе до конца текущей недели. Температура днем может быть еще выше, +4 и даже +6 градусов, что близко к историческим рекордам.



Снежный покров из-за теплой погоды стремительно тает. На ВДНХ его высота уменьшилась на 2 см, до 5 см. В центре города снега осталось 1-2 см. Еще день и снега не останется вовсе. Вся надежда на похолодание в оставшиеся дни декабря после нынешней оттепепи. / meteonovosti.ru /



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