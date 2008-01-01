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Европу засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 10:11 Четверг, 14 декабря



С прохождением серии атлантических циклонов на севере Европы погода нередко ухудшается.



Так, 10 декабря сильные снегопады нарушили авиасообщение и вызвали многочисленные ДТП на дорогах в Швейцарии, Германии и Голландии. С перебоями работали аэропорты Амстердама, Женевы, Кельна и Франкфурта-на-Майне. В британском Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков: толщина снежного покрова в гористой местности достигла 28 сантиметров. Ветер там обесточил тысячи домов. А по пути во Францию паром с 300 пассажирами сел на мель.



Сильные снегопады в Германии в воскресенье, 10 декабря, привели также к серьезным проблемам с организацией движения на автодорогах и в аэропортах. Аэропорт Дюссельдорфа на несколько часов полностью прервал работу, в воздушной гавани Кёльн/Бонн отменены 10 рейсов. Наиболее серьезно снегопад затронул аэропорт Франкфурта, где в первой половине дня были отменены 267 рейсов. Еще десятки самолетов были отправлены или прибыли с опозданием.



Новый циклон идет снова на Центральную Европу. Своей непогодой он охватит северную часть континента и центральные страны. В прибрежных районах Германии и на севере Франции объявлен желтый и даже оранжевый уровень опасности по ветру, а на юге Германии по снегопадам. В связи с такими метеоусловиями возможен новый снежный коллапс. / meteonovosti.ru /



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