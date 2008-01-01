

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:03 Четверг, 14 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с юго-запада. Ожидается облачная погода, временами пройдёт снег, мокрый снег, на юге, юго-востоке области местами сильный. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Относительная влажность воздуха высокая, около 80 %. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст., что ниже климатической нормы. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с.



Атмосферное давление в столице чуть ниже климатической нормы, а температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. В целом, погодные условия не должны вызвать заметного дискомфорта у молодых, тренированных и закаленных людей. Однако, наблюдаемая погода относится к категории влажно дискомфортной. Поэтому лица, более старшего возраста, с целым букетом недугов, остро отреагируют даже на такие незначительные колебания метеофакторов. Как всегда в группе риска с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, это гипертоники, гипотоники, лица с нейроциркуляторными нарушениями. Страдают также люди с бронхо-легочными патологиями и с поражениями опорно-двигательного аппарата. Не обойдется и без психо-эмоционального дискомфорта. Это сказывается пасмурная и ненастная погода. В качестве помощи большую роль играют средства, в основном растительного происхождения, которые поддерживают и повышают защитные силы организма, а именно иммуностимуляторы, комплекс поливитаминов и другие профилактические мероприятия. Все это поможет справиться с такими капризами погоды.



14 декабря геомагнитное поле прогнозируется преимущественно спокойное. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



