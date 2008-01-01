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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 13 декабря



Погоду в Москве и области будет определять теплый сектор циклона. При сплошной облачности местами в Москве и области слабые осадки. Температура воздуха в столице 0..+2 градус, по области -1..+3. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Местами гололедица. / meteonovosti.ru /



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