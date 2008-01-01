Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 13 декабря
В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4..+5 градусов, Северном +3..+5 градуса, Северо-восточном +3..+5 градуса, Восточном +4 градуса, Юго-восточном +4..+5 градуса, Южном +3..+5 градуса, Юго-западном +3..+5 градуса, Западном +3..+4 градуса, Северо-западном +3..+4 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +3 градуса. / meteonovosti.ru /