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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 13 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4..+5 градусов, Северном +3..+5 градуса, Северо-восточном +3..+5 градуса, Восточном +4 градуса, Юго-восточном +4..+5 градуса, Южном +3..+5 градуса, Юго-западном +3..+5 градуса, Западном +3..+4 градуса, Северо-западном +3..+4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха +3 градуса. / meteonovosti.ru /



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