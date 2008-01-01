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Всплеск тепла в Восточной Европе



ИА "Метеоновости" / 13:55 Среда, 13 декабря



Рекордно высокая температура наблюдается на востоке Европейского континента. Местами в Украине и Белоруссии 12 декабря температура достигала 11-16 градусов. В Львове новый рекорд для 12 декабря 13,4 градуса, предыдущее значение 10,0 в 1999 году. В Ивано-Франковске потеплело вчера днем до 15,7 градуса, предыдущий абсолютный максимум 13,5 градуса тоже был в 1999 году. В Черновцах температура повысилась до 13,4 градуса, став также новым рекордом дня. До этого самая высокая температура 12,8 градуса отмечалась в 1960 году. В Мариуполе предыдущий максимум 1981 года превышен на 0, 4 градуса, там было 11,4 градуса. В Ровно максимальная температура составила 12,5 градуса, предыдущий рекорд 9,1 градуса наблюдался в 1994 году. В Житковичах максимальный термометр показал 11,2 градуса, превысив тем самым прежний максимум 1994 года в 9,1 градуса. В ближайшее время при прохождении атмосферных фронтов уже может не быть так тепло. Так, 14 декабря в Украине дневная температура в южных, восточных и Днепропетровской области 5-10 тепла, на остальной территории всего 0,+5 градусов. 15 декабря будет примерно также. А 16 декабря, кроме западных областей, ожидается повышение температуры на 3-5 градусов. В Белоруссии 14 декабря и в последующие дни максимальная температура будет только -2,+5 градусов. / meteonovosti.ru /



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