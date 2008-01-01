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Новости погоды

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Тропическая депрессия вблизи Филиппин

ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 13 декабря

  Вблизи Филиппин зародился запоздалый тропический циклон. Пока он находится в стадии тропической депрессии. Ветер 13 декабря в 6 часов по Всемирному времени был 15 м/с, порывы до 22 м/с. 14 декабря в 6 часов циклон углубится, давление в центре понизится на 6 гПа, ветер станет сильнее: 17 м/с с порывами 25 м/с. Дальнейшая судьба циклона пока проблематична. Тем не менее, он угрожает сильными дождями Филиппинам. Предположительно может выпасть до 300 мм осадков. При учете того, что там уже было много дождей, очередные сильные осадки чреваты наводнениями и оползнями. / meteonovosti.ru /
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