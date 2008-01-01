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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:41 Среда, 13 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4..+5 градусов, Северном +3..+4 градуса, Северо-восточном +3..+4 градуса, Восточном +4 градуса, Юго-восточном +3..+4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +3..+4 градуса, Северо-западном +4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+4
Чт.
14 дек.
0
Пт.
15 дек.
+1
Сб.
16 дек.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гаруя		 -53
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Гуна

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