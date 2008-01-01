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В Крыму по-весеннему тепло



ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 13 декабря



На южные регионы России поступают воздушные массы со Средиземного моря. Вот почему погода там намного теплее обычной. Так в Крыму температура воздуха днем достигает отметок 11-16 градусов, ночи на равнинной территории обходятся без заморозков. В Керчи 12 декабря перекрыт абсолютный максимум температуры, было 16,1 градуса при прежнем максимуме 14,7 градуса, который наблюдался в 1979 году. А в Симферополе, хотя и не было рекордно тепло, но температура, тем не менее, за 12 декабря превысила норму на 8,2 градуса, повысившись днем почти до +14 градусов. На текущей неделе погода в Крыму сохранится такой же теплой и преимущественно без дождей. / meteonovosti.ru /



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