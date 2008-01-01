Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
13 декабря 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму по-весеннему тепло

ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 13 декабря

  На южные регионы России поступают воздушные массы со Средиземного моря. Вот почему погода там намного теплее обычной. Так в Крыму температура воздуха днем достигает отметок 11-16 градусов, ночи на равнинной территории обходятся без заморозков. В Керчи 12 декабря перекрыт абсолютный максимум температуры, было 16,1 градуса при прежнем максимуме 14,7 градуса, который наблюдался в 1979 году. А в Симферополе, хотя и не было рекордно тепло, но температура, тем не менее, за 12 декабря превысила норму на 8,2 градуса, повысившись днем почти до +14 градусов. На текущей неделе погода в Крыму сохранится такой же теплой и преимущественно без дождей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Чт.
14 дек.
0
Пт.
15 дек.
+1
Сб.
16 дек.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гаруя		 -53
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Гуна

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100