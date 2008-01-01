

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантическое тепло наступает на север Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:58 Среда, 13 декабря



Атлантический циклон распространяет теплый и влажный морской воздух на север Сибири. В прошедшие сутки на Ямале ветер усиливался до 21 м/с. Но морозы были местами еще довольно крепкими. Температура ночью 13 декабря опускалась ниже минус 20 градусов, а местами было -32 градусов. При наступлении теплого воздуха отмечался слабый гололед, до 5 мм в диаметре и изморозь до 19 мм. Потепление на севере Сибири продолжится и будет сопровождаться осадками и сильным ветром. При снеге ожидаются метели. Хотя процесс этот не будет особенно быстрым, ведь на пути циклона мощный антициклон.



Сегодня, 13 декабря на Ямале местами небольшой снег, температура немного выше, -13..-18, местами до -23. В Ханты-Мансийском округе местами небольшой снег, изморозь, небольшое повышение температуры на севере и небольшое понижение температуры на юге, в основном днем -12..-17, местами -18..-23.



14 декабря на Ямале будет больше снегу, ветер усилится до 16 м/с, в отдельных районах метель, продолжится потепление, днем -3..-8, местами до -13. В Ханты-Мансийском округе местами небольшой снег, изморозь, продолжится повышение температуры, днем -6..-11, местами -12..-17. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



