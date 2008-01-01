

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Хабаровском крае сильный снег, метель и ветер



ИА "Метеоновости" / 11:44 Среда, 13 декабря



Острова и побережье Дальнего Востока испытывают влияние циклонов. Поэтому погода в начале зимы там часто пасмурная со снегопадами и метелями. Хабаровский край не является исключением из этого правила. В прошедшие сутки, 12 декабря местами прошел сильный снег, в населенном пункте Веселая горка выпало за сутки 20 мм осадков в виде снега. В поселке Горин тоже был сильный снегопад, до 17 мм осадков. Ветер усиливался в Богородском и Советской Гавани до 20 м/с. Прошел снег и в Охотске. За 12 декабря сумма осадков составила 4,6 мм, тогда как абсолютный рекорд для этого дня 2,4 мм за 2010 год. В сумме за прошедшие декабрьские дни там набралось уже 7 мм осадков, то есть половина от месячной нормы. Хотя осадков выпадает немного, декабрьская норма всего 14 мм. Погода стоит относительно прохладная, за 12 дней средняя месячная температура на 0,2 градуса получилась ниже климатической нормы. В ближайшие сутки на побережье Хабаровского края сохранится ветреная погода со снегом и продолжительной метелью. Хотя циклон удаляется на акваторию Тихого океана, но вдоль дальневосточного побережья мощный антициклон создает значительные перепады атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



